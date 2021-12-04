Мошенники попытались обокрасть экс-главу Кузбасса Тулеева через аккаунт его друга

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал, что мошенники пытались выманить у него деньги, написав со страницы давнего приятеля. Историей экс-глава региона поделился в "Инстаграме".

Так, Тулееву пришло сообщение от знакомого, с которым они учились вместе в академии. Причём в послании мошенники отправили реальное фото приятеля, чтобы "подтвердить личность". Злоумышленники попросили экс-главу региона выслать 30 тысяч рублей в связи с якобы "затруднительным положением". Тулеев подчеркнул, что знает своего друга как порядочного человека, поэтому в помощи решил не отказывать. Однако по случайному совпадению бывшему губернатору в это время позвонил знакомый, который рассказал, что мужчина, от лица которого написали мошенники, уже давно живёт не в России.

"Вот тебе и готов, казалось бы, ко всему! Смотрите, насколько тонко всё продумано. Это как же надо было изучить моё "досье", круг моих друзей, даже фото их найти. И как психологически точно они выстроили", — отметил экс-губернатор.

Тулеев призвал россиян проявлять осторожность, чтобы не оказаться жертвой мошенников. Причём попасться на их удочку могут как пожилые, так и молодёжь. К тому же подлила масла в огонь и пандемия коронавируса с цифровизацией, отметил экс-глава Кузбасса.