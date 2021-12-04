В Британии представили самого продвинутого человекоподобного робота в мире

Британская компания Engineered Arts продемонстрировала самого продвинутого в мире человекоподобного робота, "представляющего передовые технологии робототехники", который получил имя Ameca.

В ходе создания робота разработчики учли множество параметров, позволяющих максимально сымитировать движения и мимику живого человека. В пресс-службе компании отмечают, что аппаратное обеспечение Ameca является разработкой, основанной на исследованиях Engineered Arts в области гуманоидной робототехники и построенной на передовой технологии Mesmer. Компания объявила о скорой возможности арендовать или купить робота, но по какой цене — пока не известно. Подробную информацию о киборге можно будет узнать на технологической выставке CES 2022, которая состоится в начале января в Лас-Вегасе.

В соцсетях люди по-разному отреагировали на Ameca. Так, некоторые пользователи "Твиттера" захотели посвятить роботу стихотворение, а кто-то счёл его некрасивым и даже жутким.

"Я люблю роботов, но Ameca очень жуткий. И почему у него есть ногти?!" — написал один из комментаторов.

А кто-то отметил, что таким образом человечество "создаёт следующую форму жизни, которая заменит нас". Некоторые добавили, что близко время, когда роботы захватят мир. Мимика Ameca при этом вызвала у многих пользователей смех.