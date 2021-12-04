Аналитик Шапкин предупредил о возможном дефиците и подорожании алкоголя в 2022 году

С 1 января 2022 года Росстандарт введёт новые ГОСТы к спиртным напиткам. По словам председателя Национального союза защиты прав потребителей, руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павла Шапкина, на продукции появится новая маркировка, которая в результате вызовет дефицит товара на рынке. Об этом сообщает "Российская газета".

По словам специалиста, ввиду этих требований не распроданные пока товары со старой контрэтикеткой придётся снабжать дополнительным стикером — наклейкой с указанием новой информации. Это приведёт к резкому подорожанию продукции и даже к её дефициту. Аналитик объясняет прогноз тем, что до 1 января производители не успеют переклеить контрэтикетки, а торговые сети могут отказаться принимать такой товар.

"Для торговых сетей стикеры — дополнительная головная боль. Они отклеиваются, информация может быть указана не та, что может повлечь штрафы. Поэтому такую продукцию с дополнительными наклейками они стараются не принимать", — отметил Шапкин.

По его словам, производители алкогольной продукции просят союз разъяснить отдельные пункты ГОСТов, которые не совсем понятны. Так, их интересует, с какого момента предупредительная надпись "Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью" должна занимать не менее 10% этикетки.

В то же время исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин сообщил, что в настоящий момент проблем на рынке не имеется. По его словам, обычно в случае неразрешённых проблем с маркировкой или другими преобразованиями в правилах продажи алкоголя сети заранее направляют поставщикам письма о том, что в случае изменений и невозможности продавать продукцию её придётся вернуть.

"Таких сигналов сейчас нет, все работают спокойно. Предновогодние отгрузки уже начались, и они идут в обычном режиме", — заявил Липилин, добавив, что импортная продукция маркируется в соответствии с российским законом о виноградарстве и виноделии, торговые сети охотно принимают товар.

По его словам, согласование ГОСТов будет отложено и введётся переходный период. Изменения стандартов касаются только новой продукции, а старая остаётся в обороте.

Кроме того, в сети "Ашан" заверили, что в их магазинах не ожидается дефицита алкоголя после Нового года. Проблем в связи с переходом на новые стандарты по маркировке данной продукции не возникает и в X5 Group. Компания продолжает принимать алкоголь в обычном режиме.