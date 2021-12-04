В Минтрансе заверили, что стратегия до 2035 года не ограничивает использование личных авто
В ведомстве подчеркнули, что документ направлен на увеличение мобильности и качества жизни жителей России.
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Новая транспортная стратегия РФ, рассчитанная до 2035 года, не предполагает никаких ограничений в вопросе использования личных автомобилей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
"Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта", — отметили в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что в России могут ограничить использование неэкологичных автомобилей. По данным газеты "Коммерсант", кабмин рассматривает вариант, при котором появятся экозоны, куда запретят въезд таким машинам.
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