В Минтрансе заверили, что стратегия до 2035 года не ограничивает использование личных авто

Новая транспортная стратегия РФ, рассчитанная до 2035 года, не предполагает никаких ограничений в вопросе использования личных автомобилей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

"Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта", — отметили в ведомстве.