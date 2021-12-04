Турчак предложил назначить Лантратову замсекретаря генсовета "Единой России"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил назначить своим заместителем, курирующим блок информационной политики, Дарью Лантратову. Её опыт поможет поддерживать интенсивность работы с информацией и медийным сопровождением. Об этом Турчак заявил, представляя кандидатуру председателю партии Дмитрию Медведеву.

"Уверен, она сможет повысить эффективность информационного блока партии, выстроить систему социальных и общественных коммуникаций и обеспечить продвижение значимых партийных проектов и инициатив, которые мы в ходе кампании выдвигали и теперь будем реализовывать", — цитирует Турчака пресс-служба ЕР.

Секретарь генсовета партии также подчеркнул, что Лантратова в настоящее время работает на руководящей должности в Управлении Президента РФ по общественным связям и коммуникациям, её опыт будет использован при подготовке позиции "Единой России" по ключевым социально-экономическим и общественно-политическим вопросам, а также в работе с депутатами различного уровня.

Лантратова со своей стороны поблагодарила Турчака за оказанное доверие и отметила, что для неё большая честь присоединиться к обновлённой команде партии. Она подчеркнула, что "Единая Россия" уже очень многое сделала и об этом нужно рассказывать максимально подробно.