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Трое пострадавших при ЧП на "Листвяжной" остаются в больницах

13 человек выписаны из медучреждений, ещё 96 находятся на амбулаторном лечении.

4 декабря, 08:56
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Администрации Правительства Кузбасса</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Администрации Правительства Кузбасса

Три человека, пострадавшие при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, остаются в больницах. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Правительства Кузбасса.

"По состоянию на 12:00 (08:00 по московскому времени. — Прим. Лайфа) 4 декабря в стационарах находятся три человека. Один в средней степени тяжести и двое в удовлетворительном состоянии. 96 человек находятся на амбулаторном лечении. Выписано 13 человек", — говорится в релизе.

Адвокаты всех фигурантов дела о ЧП на шахте "Листвяжная" обжаловали их арест

Адвокаты всех фигурантов дела о ЧП на шахте "Листвяжная" обжаловали их арест

Также отмечается, что на месте ЧП в смену работают три отделения военизированных горноспасательных частей вместе с членами вспомогательной горноспасательной команды шахты. Специалисты собираются оборудовать технологические скважины для подачи азота, углекислого газа и хладона. В настоящий момент идёт работа по восстановлению вентиляционных перемычек в шахте и трубопровода для откачки воды с подтопленных частей горных выработок.

Накануне стало известно, что спасатели подняли на поверхность тела ещё 12 погибших в "Листвяжной".

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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