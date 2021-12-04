Трое пострадавших при ЧП на "Листвяжной" остаются в больницах

Три человека, пострадавшие при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, остаются в больницах. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Правительства Кузбасса.

"По состоянию на 12:00 (08:00 по московскому времени. — Прим. Лайфа) 4 декабря в стационарах находятся три человека. Один в средней степени тяжести и двое в удовлетворительном состоянии. 96 человек находятся на амбулаторном лечении. Выписано 13 человек", — говорится в релизе.

Также отмечается, что на месте ЧП в смену работают три отделения военизированных горноспасательных частей вместе с членами вспомогательной горноспасательной команды шахты. Специалисты собираются оборудовать технологические скважины для подачи азота, углекислого газа и хладона. В настоящий момент идёт работа по восстановлению вентиляционных перемычек в шахте и трубопровода для откачки воды с подтопленных частей горных выработок.