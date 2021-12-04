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"Может быть всё что угодно": Пушилин ответил на вопрос Лайфа, будет ли война в Донбассе

При этом он заверил, что военные ДНР готовы дать адекватный отпор оппонентам в случае необходимости.

4 декабря, 09:16

Скриншот © LIFE

Денис Пушилин ответил на вопрос Лайфа, будет ли война в Донбассе. Видео © LIFE

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о планах на случай вторжения украинских войск. По его словам, пока никто не знает, обернётся ли напряжённая обстановка в Донбассе полномасштабной войной.

"Никто ответа на этот вопрос не знает (будет ли война в регионе. — Прим. Лайфа). Может быть всё что угодно, поэтому подождём", — сказал Пушилин, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.

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На вопрос, готова ли ДНР дать отпор оппонентам, глава республики ответил утвердительно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал конфликт в Донбассе гражданской войной, остановить которую может только Киев. Он отметил, что РФ делает всё возможное, чтобы помочь решить проблему, однако делает это, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и Минским договорённостям. Между тем стало известно, что Киев стянул в Донбасс 125 тысяч военных, что фактически является половиной всего личного состава Вооружённых сил Украины.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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