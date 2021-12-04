Денис Пушилин ответил на вопрос Лайфа, будет ли война в Донбассе. Видео © LIFE

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о планах на случай вторжения украинских войск. По его словам, пока никто не знает, обернётся ли напряжённая обстановка в Донбассе полномасштабной войной.

"Никто ответа на этот вопрос не знает (будет ли война в регионе. — Прим. Лайфа). Может быть всё что угодно, поэтому подождём", — сказал Пушилин, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.