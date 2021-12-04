Подготовка к войне: Как Донбасс, Россия и Белоруссия готовятся к отражению нападения ВСУ Украина почти завершила подготовку к штурму Донбасса. Россия готова выслать на защиту Донбасса до 40 тысяч личного состава и взять господство в небе. 3 декабря, 21:40 Фото: © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

125 тысяч украинских военнослужащих расположено рядом с границей донбасских республик. Приданной им техники, боеприпасов и ГСМ должно хватить на несколько недель упорных боёв. Однако в командовании ВСУ зреет план блицкрига. Части украинской армии должны будут в течение суток выйти на границу с Россией.

В случае ухудшения военной обстановки в Донбассе власти Донецкой Народной Республики могут обратиться за помощью к Белоруссии и России, заявил руководитель ДНР Денис Пушилин. — Безусловно, мы сделаем всё возможное и предпримем все шаги с нашей стороны. Мы, конечно же, рассчитываем на себя, — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

С большой долей вероятности можно предположить, что документы, которые позволят Российской Федерации провести операцию по защите Донбасса, будут подготовлены заранее. Аналогичная ситуация была в 2014 году, когда Государственная дума и Совет Федерации наделили президента России полномочиями на осуществление военной операции, вспоминает военный эксперт Алексей Леонков.

— Украинская сторона рассчитывает на блицкриг, то есть сделать один бросок и достичь российской границы в течение суток. А после этого методично перемалывать народную армию Донбасса вместе с мирными жителями. Чтобы Россия вмешалась, нужно время. Поэтому, я думаю, процедура разрешения будет проведена заранее и ею воспользуются в нужный момент. Мне кажется, что если такое и произойдёт, то наш ответ будет асимметричным. Мы не введём сухопутные войска, но используем по сирийскому образцу воздушную компоненту. Пока два донбасских корпуса будут бить врага на земле, авиация и ПВО России установят тотальное превосходство в воздухе, уничтожая украинских карателей так же, как выковыривали бандитов в САР, — заявил военный эксперт.

В данной ситуации мы имеем все средства, которые позволят нам обеспечить безопасность данного региона. Об этом, кстати, красноречиво свидетельствуют проведённые нами учения. Но есть важный момент: все наши шаги в этом направлении — на то, чтобы не допустить возникновения военного конфликта. Учитывая, что Украина готова решать проблему только силовым путём, мы ей демонстрируем, что там наши люди с нашими паспортами и просто так их в обиду не дадим! Дмитрий Литовкин Военный эксперт

Отметим, что силовой сценарий, рассматриваемый в Киеве, может привести в том числе и к тому, что ЛНР и ДНР Москва признает независимыми. Такое мнение высказали представители трёх крупнейших фракций в Государственной думе.

— Мы будем максимально помогать жителям Донбасса при активной агрессии. Там находится сегодня около 700 тысяч граждан России. К концу года их может быть уже около миллиона. Миллион граждан России. Представьте себе любого руководителя государства любой страны мира, чтобы он бросил миллион своих граждан? Да вы просто не найдёте. И мы, естественно, своих граждан, которые проживают на территориях Донбасса, бросать не собираемся, — сказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат от "Единой России" Виктор Водолацкий.

Колючая проволока на границе села. Село Коминтерново расположено на юге самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР). Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Как полагает публицист Борис Рожин, кроме очевидных поставок оружия, боеприпасов и прочей военной техники, в случае стремительного натиска украинских войск Россия может провести военную кампанию против ВСУ, которая будет напоминать Операцию по принуждению к миру 2008 года в Грузии.

— Если говорить более конкретно, то из числа тех войск, которые развёрнуты на границе народных республик, вполне можно выделить около 15 БТГ (батальонных тактических групп), это около 30–40 тысяч личного состава, с приданной техникой. При условии, что в этом объединении будет несколько сотен бронированных колёсных машин, около сотни танков различных модификаций, в том числе новейшие Т-90, а также артиллерия, авиация, системы РСЗО, ударные возможности будут самые сокрушительные. В конце концов Южный военный округ — один из самых оснащённых в современной Российской армии, там очень большой набор номенклатуры, который может быть использован против карателей, — отметил эксперт.

В этот раз в конфликт в Донбассе может вмешаться ещё и Белоруссия. Но не в статусе переговорной площадки, а как полноценный участник событий, о чём недвусмысленно заявил президент республики Александр Лукашенко. По его мнению, сотрудничать с неонацистской, бандеровской Украиной не следует. — Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически — будем с Россией, — сказал политик в интервью.

Несмотря на то что общей границы у народных республик и Белоруссии нет, белорусские добровольцы вполне могут оказаться в Донбассе, и вряд ли им кто-то будет чинить препоны, полагает политолог Марат Баширов.

— Например, Россия и Белоруссия могут ввести бесполётную зону в Донбассе, над линией разграничения и территорией народных республик. Это сильно снивелирует возможности наступающей стороны. Кроме того, Минск вполне может делиться разведывательной информацией, которая поможет решить ряд вопросов, связанных с оценкой сил противника. Кроме того, Лукашенко вполне может отправить свои гуманитарные конвои на выручку жителям республики, которым будет очень тяжело после начала боевых действий, — заявил эксперт.

Он отметил, что ждать точного повторения сценария из 2008 года всё-таки не следует, — за это время многое изменилось и ряд проблем можно решать аккуратнее и эффективнее.

Авторы Никита Юрченко