Глава Самарской области Азаров рассказал о проверках на шахтах после ЧП на "Листвяжной"
Губернатор отметил, что подобные контрольные мероприятия и анализ существующей ситуации поспособствуют тому, чтобы подобного рода трагедий не происходило.
Скриншот © LIFE
Глава Самарской области Азаров рассказал о проверках на шахтах после ЧП на "Листвяжной". Видео © LIFE
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что из таких трагических случаев, как взрыв на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, необходимо делать выводы. А проверки добывающих предприятий необходимы всегда. Таким мнением глава региона поделился, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа о проведении контрольных мероприятий на шахтах в Самарской области.
"Президент отдельно обратил внимание всех присутствующих на совещании на то, что выводы, исходя из трагических событий, происшествий предыдущих, были сделаны, но, по оценке руководителя, не всё было доведено до конца. Уверен, что проведение контрольных мероприятий, анализ существующей ситуации будут способствовать тому, чтобы подобного рода трагедий не происходило", — отметил Азаров.
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Ранее Лайф сообщал, что после трагедии на "Листвяжной" Генпрокуратура проведёт проверки во всех угледобывающих регионах России. В самой кузбасской шахте было обнаружено свыше 600 нарушений.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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