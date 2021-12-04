Глава Самарской области Азаров рассказал о проверках на шахтах после ЧП на "Листвяжной". Видео © LIFE

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что из таких трагических случаев, как взрыв на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, необходимо делать выводы. А проверки добывающих предприятий необходимы всегда. Таким мнением глава региона поделился, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа о проведении контрольных мероприятий на шахтах в Самарской области.

"Президент отдельно обратил внимание всех присутствующих на совещании на то, что выводы, исходя из трагических событий, происшествий предыдущих, были сделаны, но, по оценке руководителя, не всё было доведено до конца. Уверен, что проведение контрольных мероприятий, анализ существующей ситуации будут способствовать тому, чтобы подобного рода трагедий не происходило", — отметил Азаров.