Лыжник Крюгер выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира, Большунов стал 14-м
Александр Большунов. Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov
Перед сезоном россиянину сделали две операции из-за ошибки при пломбировании зубного канала.
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Симен Хегстад Крюгер выиграл гонку на 15 километров свободным стилем с раздельным стартом на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят на домашней для него трассе в Лиллехаммере.
В тройку призёров попали ещё два норвежских лыжника. Ханс Кристер Холунн уступил победителю 1,6 секунды, Мартин Лёвстрем Ниенге — 17,5 секунды.
Лучшим из россиян стал Алексей Червоткин, с отставанием в 21 секунду занявший четвёртое место. Лидер нашей сборной Александр Большунов стал 14-м, проиграв Крюгеру 44,3 секунды.
Накануне этап Кубка мира в Лиллехаммере стартовал спринтерской гонкой свободным стилем. У мужчин победу одержал трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Серебряную медаль выиграл ещё один норвежец — Томас Хёлланд Ларсен. Третьим стал Ришар Жув из Франции. Большунов выбыл из борьбы на стадии полуфинала.
Напомним, перед стартом сезона Большунов перенёс две операции на верхней челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось действующему победителю Кубка мира в общем зачёте из-за неправильно запломбированного канала зуба.