Лыжник Крюгер выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира, Большунов стал 14-м

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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Симен Хегстад Крюгер выиграл гонку на 15 километров свободным стилем с раздельным стартом на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят на домашней для него трассе в Лиллехаммере.

В тройку призёров попали ещё два норвежских лыжника. Ханс Кристер Холунн уступил победителю 1,6 секунды, Мартин Лёвстрем Ниенге — 17,5 секунды.

Лучшим из россиян стал Алексей Червоткин, с отставанием в 21 секунду занявший четвёртое место. Лидер нашей сборной Александр Большунов стал 14-м, проиграв Крюгеру 44,3 секунды.

Накануне этап Кубка мира в Лиллехаммере стартовал спринтерской гонкой свободным стилем. У мужчин победу одержал трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Серебряную медаль выиграл ещё один норвежец — Томас Хёлланд Ларсен. Третьим стал Ришар Жув из Франции. Большунов выбыл из борьбы на стадии полуфинала.