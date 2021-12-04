Вернувшиеся из ЮАР и Намибии россияне отказываются отправиться на карантин

Не все вернувшиеся из ЮАР и Намибии россияне согласны отправиться на карантин. Видео © LIFE

Некоторые вернувшиеся из ЮАР и Намибии российские туристы отказываются отправляться на карантин в обсерватор, в московском аэропорту Домодедово сейчас находится около 170 человек. Как рассказал Лайфу один из прилетевших на родину — Николай Борисов, пассажиры отмечают, что практически все вакцинированы от ковида и имеют несколько отрицательных ПЦР-тестов.

"Нас, всех 170 человек, выгрузили и закрыли в таком не очень большом пространстве и сейчас принудительно заставляют нас ехать в обсерватор на 14 дней. Основная претензия людей в том, что практически все вакцинированы разрешённой на территории РФ вакциной. И, кроме всего прочего, все сдали по прилёте тест ПЦР, он у всех отрицательный", — сообщил Борисов.

Пока не понятно, чем история закончится. Россияне всё ещё находятся в аэропорту вместе с медиками и правоохранителями.

Напомним, 2 декабря стало известно, что Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Это связано с распространением нового штамма "омикрон".