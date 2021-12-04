В Киеве педагог отчитала ученика за отказ говорить на русском языке. Видео © Telegram / "Катарсис"

В одной из киевских школ разгорелся скандал после того, как преподаватель отказалась разговаривать с учеником на украинском языке. Об этом сообщает телеграм-канал "Катарсис", который также опубликовал видео, снятое одним из учащихся.

"Я горжусь этим, что я не украинка, а русская. Он не понимает русского! 70 лет все на нём разговаривали — и ничего страшного! А теперь все выбирают, какой хотят. <…> Надо сначала культуре научиться, понимаешь? Чтобы обращаться к учителю с уважением", — заявила преподаватель.

Отмечается, что инцидент произошёл на уроке немецкого языка, однако другие обстоятельства конфликта неизвестны.