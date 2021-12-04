"Горжусь, что я не украинка": В Киеве педагог отчитала ученика за отказ говорить на русском языке
Преподаватель отметила, что 70 лет в Незалежной общались не на украинской мове и ничего страшного не произошло.
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В Киеве педагог отчитала ученика за отказ говорить на русском языке. Видео © Telegram / "Катарсис"
В одной из киевских школ разгорелся скандал после того, как преподаватель отказалась разговаривать с учеником на украинском языке. Об этом сообщает телеграм-канал "Катарсис", который также опубликовал видео, снятое одним из учащихся.
"Я горжусь этим, что я не украинка, а русская. Он не понимает русского! 70 лет все на нём разговаривали — и ничего страшного! А теперь все выбирают, какой хотят. <…> Надо сначала культуре научиться, понимаешь? Чтобы обращаться к учителю с уважением", — заявила преподаватель.
Отмечается, что инцидент произошёл на уроке немецкого языка, однако другие обстоятельства конфликта неизвестны.
Напомним, Верховная рада приняла закон об украинском языке 25 апреля 2019 года. Документ подписал тогдашний президент Пётр Порошенко. Венецианская комиссия признала притеснение русского языка на Украине, Киеву было рекомендовано переписать статью скандального закона. Но позже, несмотря на это и на свои предвыборные обещания, избранный президентом Владимир Зеленский не стал отменять дискриминирующий языковой закон Порошенко. Телеканалам была установлена квота в 90% для передач на украинском языке. 14 июля уже текущего года закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был признан конституционным.
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