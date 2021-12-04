Booking впервые раскрыл данные о выручке в России

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com впервые раскрыл свои доходы в России. Так, в 2018 году компания заработала в нашей стране больше 11,3 миллиарда рублей. Об этом стало известно из материалов Арбитражного суда Москвы, пишет РБК.

Отмечается, что данные о выручке в РФ сервис сам рассекретил в ходе разбирательства о злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке. В рамках данного судебного дела компания пыталась обжаловать вынесенный ей Федеральной антимонопольной службой (ФАС) штраф в размере 1,3 миллиарда рублей, но суд оставил наказание прежним.

В пресс-службе сервиса уточнили, что доходы за 2018 год приведены в связи с тем, что штраф назначен в 2019 году, а рассчитывался непосредственно из выручки за предшествовавшие ему 12 месяцев.