Booking впервые раскрыл данные о выручке в России
Это было сделано в рамках судебного разбирательства с ФАС. Ранее московский суд оштрафовал сервис на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Фото © ТАСС / Fabian Sommer / dpa
Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com впервые раскрыл свои доходы в России. Так, в 2018 году компания заработала в нашей стране больше 11,3 миллиарда рублей. Об этом стало известно из материалов Арбитражного суда Москвы, пишет РБК.
Отмечается, что данные о выручке в РФ сервис сам рассекретил в ходе разбирательства о злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке. В рамках данного судебного дела компания пыталась обжаловать вынесенный ей Федеральной антимонопольной службой (ФАС) штраф в размере 1,3 миллиарда рублей, но суд оставил наказание прежним.
В пресс-службе сервиса уточнили, что доходы за 2018 год приведены в связи с тем, что штраф назначен в 2019 году, а рассчитывался непосредственно из выручки за предшествовавшие ему 12 месяцев.
Напомним, ФАС обвинила компанию в навязывании "гостиницам, отелям и хостелам условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей". В частности, уточняется, что дома для временного проживания не могут предложить в других каналах продаж цену ниже заявленной на Booking. Ведомством установлено, что подобные действия ущемляют интересы самих гостиниц и приводят к ограничению конкуренции на российском рынке.
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