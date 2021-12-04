Брошенная мёртвой на съёмной квартире в Самаре четырёхлетняя девочка была утоплена
Мать малышки, скрывавшуюся некоторое время, арестовали. Ей вменяют убийство ребёнка, женщина в ходе допроса признала вину.
Скриншот © СУ СК РФ по Самарской области
Брошенная мёртвой на съёмной квартире в Самаре четырёхлетняя девочка была утоплена. Видео © СУ СК РФ по Самарской области
Четырёхлетняя девочка, тело которой нашли в квартире в Самаре, умерла в результате утопления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. В ведомстве подтвердили, что жилище 41-летняя мать погибшей снимала.
"Тело ребёнка обнаружили собственники жилого помещения. По предварительным данным, причиной смерти явилась асфиксия вследствие утопления", — говорится в релизе.
Отмечается, что мать малышки задержали 2 декабря. Ей уже предъявили обвинение по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе допроса женщина признала вину, суд отправил её под арест.
Напомним, тело малышки обнаружили 20 ноября после того, как её мать перестала выходить на связь. Сообщалось, что рядом с ребёнком была найдена записка, в которой женщина написала, что у неё "уже нет сил выкручиваться".
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