Брошенная мёртвой на съёмной квартире в Самаре четырёхлетняя девочка была утоплена. Видео © СУ СК РФ по Самарской области

Четырёхлетняя девочка, тело которой нашли в квартире в Самаре, умерла в результате утопления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. В ведомстве подтвердили, что жилище 41-летняя мать погибшей снимала.

"Тело ребёнка обнаружили собственники жилого помещения. По предварительным данным, причиной смерти явилась асфиксия вследствие утопления", — говорится в релизе.

Отмечается, что мать малышки задержали 2 декабря. Ей уже предъявили обвинение по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе допроса женщина признала вину, суд отправил её под арест.