Собянин заявил, что Москва полностью готова организовать "Экспо-2030"
Градоначальник отметил, что столица, конечно, будет бороться за право проведения всемирной выставки. Однако сам процесс, по его словам, очень важен для продвижения страны и имиджа города.
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Москва по всем параметрам, включая инфраструктуру, экономику и безопасность, абсолютно готова к проведению всемирной выставки "Экспо-2030". Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
При этом градоначальник подчеркнул, что у Москвы сильные конкуренты — города Южной Кореи, Италии и Саудовской Аравии. Тем не менее Собянин заверил, что московские власти будут бороться за право проведения мероприятия, так как даже сам процесс очень важен для продвижения нашей страны и имиджа столицы в целом.
"Мы время, вы знаете, терять не любим. Будет "Экспо" или не будет, город будет развиваться и развиваться так, чтобы находиться на мировом уровне по всем показателям и направлениям", — пояснил он журналистам на "Экспо-2020" в Дубае.
Собянин также напомнил, что у Москвы есть успешный опыт проведения подобных международных мероприятий.
А ранее Лайф сообщал, что Владивосток будет претендовать на проведение Олимпиады 2036 года. Также в списке возможных хозяев Игр назывались Казань и Санкт-Петербург.
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