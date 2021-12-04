Собянин заявил, что Москва полностью готова организовать "Экспо-2030"

Москва по всем параметрам, включая инфраструктуру, экономику и безопасность, абсолютно готова к проведению всемирной выставки "Экспо-2030". Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

При этом градоначальник подчеркнул, что у Москвы сильные конкуренты — города Южной Кореи, Италии и Саудовской Аравии. Тем не менее Собянин заверил, что московские власти будут бороться за право проведения мероприятия, так как даже сам процесс очень важен для продвижения нашей страны и имиджа столицы в целом.

"Мы время, вы знаете, терять не любим. Будет "Экспо" или не будет, город будет развиваться и развиваться так, чтобы находиться на мировом уровне по всем показателям и направлениям", — пояснил он журналистам на "Экспо-2020" в Дубае.

Собянин также напомнил, что у Москвы есть успешный опыт проведения подобных международных мероприятий.