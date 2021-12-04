Стоимость биткоина впервые с сентября опустилась до 42 тысяч долларов

Курс биткоина рухнул в ночь на субботу, 4 декабря, примерно на 20%: стоимость валюты достигла минимума с конца сентября, опустившись до 42 тысяч долларов. По данным торгов, общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась на 16%, упав до двух триллионов долларов.

К утру падение замедлилось, но остаётся довольно сильным. На крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10:03 мск опускался в цене на 16,7% — до 47,25 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел на 16,36% — до 47,6 тысячи долларов.