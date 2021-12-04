Проценко заявил, что данные по штамму ковида "омикрон" пока изучаются

Данные по новому штамму коронавируса "омикрон" пока анализируются, делать заявления относительно него ещё рано. Об этом рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе съезда "Единой России".

"Омикрон" — очень мало данных по нему накоплено, они только анализируются, чтобы делать по этому поводу заявления", — сказал Проценко.