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Проценко заявил, что данные по штамму ковида "омикрон" пока изучаются

Главврач больницы в Коммунарке отметил, что накоплено очень мало сведений по этому варианту коронавируса, чтобы делать какие-то выводы.

4 декабря, 10:05
<p>Денис Проценко. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Денис Проценко. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Данные по новому штамму коронавируса "омикрон" пока анализируются, делать заявления относительно него ещё рано. Об этом рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе съезда "Единой России".

"Омикрон" — очень мало данных по нему накоплено, они только анализируются, чтобы делать по этому поводу заявления", — сказал Проценко.

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Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. На территории РФ "омикрон" пока не выявили. Тем временем у прибывших 3 декабря из Африки россиян обнаружили ковид, однако какой именно штамм — ещё выясняется.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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