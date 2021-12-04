НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Cаночники Богданов и Прохоров победили на этапе Кубка мира в Сочи

В тройку призёров также попали экипажи из Германии и Латвии.

4 декабря, 10:36
<p>Юрий Прохоров и Андрей Богданов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Юрий Прохоров и Андрей Богданов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Российские саночники Андрей Богданов и Юрий Прохоров выиграли соревнования двоек на домашнем этапе Кубка мира. Соревнования проходят на олимпийской трассе в Сочи.

В сумме двух попыток Богданов и Прохоров показали время 1 минута 39,351 секунды. Второе место заняли Тони Эггерт и Саша Бенеккен из Германии, уступившие победителям 0,134 секунды. Бронзовые медали завоевали представители Латвии Андрис и Юрис Шицс (+0,179).

Россиянка Демченко завоевала бронзу на этапе Кубка мира по санному спорту

Россиянка Демченко завоевала бронзу на этапе Кубка мира по санному спорту

Ещё один российский экипаж в составе Станислава Мальцева и Дмитрия Халилова показал седьмой результат. Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли восьмое место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1