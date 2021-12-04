Cаночники Богданов и Прохоров победили на этапе Кубка мира в Сочи

Российские саночники Андрей Богданов и Юрий Прохоров выиграли соревнования двоек на домашнем этапе Кубка мира. Соревнования проходят на олимпийской трассе в Сочи.

В сумме двух попыток Богданов и Прохоров показали время 1 минута 39,351 секунды. Второе место заняли Тони Эггерт и Саша Бенеккен из Германии, уступившие победителям 0,134 секунды. Бронзовые медали завоевали представители Латвии Андрис и Юрис Шицс (+0,179).