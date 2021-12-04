Cаночники Богданов и Прохоров победили на этапе Кубка мира в Сочи
В тройку призёров также попали экипажи из Германии и Латвии.
Юрий Прохоров и Андрей Богданов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Российские саночники Андрей Богданов и Юрий Прохоров выиграли соревнования двоек на домашнем этапе Кубка мира. Соревнования проходят на олимпийской трассе в Сочи.
В сумме двух попыток Богданов и Прохоров показали время 1 минута 39,351 секунды. Второе место заняли Тони Эггерт и Саша Бенеккен из Германии, уступившие победителям 0,134 секунды. Бронзовые медали завоевали представители Латвии Андрис и Юрис Шицс (+0,179).
Ещё один российский экипаж в составе Станислава Мальцева и Дмитрия Халилова показал седьмой результат. Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли восьмое место.
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