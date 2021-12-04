Дмитрий Медведев вручил партбилеты "Единой России" главам ДНР и ЛНР

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сегодня в рамках XX съезда вручил партбилеты главам нескольких российских регионов, депутатам Госдумы, а также руководителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

"Партбилеты получили временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артём Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Коми Владимир Уйба. Также членские билеты получили глава ЛНР Леонид Пасечник, глава ДНР Денис Пушилин. И министр просвещения Сергей Кравцов", — отмечается в телеграм-канале ЕР.

Также подписчикам канала напомнили, что членами партии стали депутаты Денис Майданов, Мария Бутина, Андрей Гурулёв, Леонид Ивлев, Татьяна Дьяконова, Максим Топилин и Антон Демидов, которого в середине ноября назначили исполняющим обязанности председателя Координационного совета "Молодой гвардии "Единой России".