Пассажир едва не разбившегося самолёта S7 рассказал, что чувствовал во время полёта. Видео © SHOT

Один из пассажиров лайнера S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета, рассказал, что следовал из Магадана, где отмечал день рождения мамы, в Новосибирск на учёбу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"Самолёт начал очень странно набирать высоту и просаживался намного сильнее, чем обычно. И когда была первая просадка, потом сразу резкий скачок, у нас самолёт накренился вверх, и мы резко полетели вниз", — рассказал Владимир и добавил, что затем самолёт так же резко взлетел.

По словам пассажира рейса, в тот момент летевших на борту буквально впечатало в сиденья. Студент уточнил, что онемели руки и ноги. Как уточняет телеграм-канал, парень "чувствовал, что как будто бы выключается".

"Этот полёт мне запомнится надолго", — заключил собеседник.