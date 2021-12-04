"Впечатало в сиденье": Пассажир едва не разбившегося самолёта S7 рассказал о происходившем на борту
Владимир признался, что полёт запомнится ему надолго. Возвращаясь от мамы на учёбу, студент не знал, что будет отмечать второй день рождения.
Фото © VK / S7 Airlines
Пассажир едва не разбившегося самолёта S7 рассказал, что чувствовал во время полёта. Видео © SHOT
Один из пассажиров лайнера S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета, рассказал, что следовал из Магадана, где отмечал день рождения мамы, в Новосибирск на учёбу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
"Самолёт начал очень странно набирать высоту и просаживался намного сильнее, чем обычно. И когда была первая просадка, потом сразу резкий скачок, у нас самолёт накренился вверх, и мы резко полетели вниз", — рассказал Владимир и добавил, что затем самолёт так же резко взлетел.
По словам пассажира рейса, в тот момент летевших на борту буквально впечатало в сиденья. Студент уточнил, что онемели руки и ноги. Как уточняет телеграм-канал, парень "чувствовал, что как будто бы выключается".
"Этот полёт мне запомнится надолго", — заключил собеседник.
Об инциденте с самолётом S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана, стало известно накануне. У летевшего в Новосибирск лайнера неожиданно отключился автопилот. Позднее Лайф опубликовал переговоры экипажа воздушного судна. По предварительным данным, перед вылетом борт обработали автомобильной стеклоомывайкой, в итоге во время перелёта в Новосибирск самолёт начал терять скорость на высоте около 4000 метров.
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