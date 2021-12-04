"Не те лыжи": Большунов объяснил неудачу в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира
Победившему в гонке норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру он проиграл 44,3 секунды.
Фото © ТАСС / EPA / KIMMO BRANDT
Двукратный победитель общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов заявил, что неудачно выступил в гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом на этапе в Лиллехаммере из-за плохих лыж. Об этом он рассказал в эфире "Матч ТВ".
Лидер сборной России показал в гонке 14-й результат. Победившему в гонке норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру он проиграл 44,3 секунды.
"Всё складывалось неплохо. Но когда стартанул, понимал, что лыжи — не те, на которых можно выигрывать. И с каждым кругом они ехали хуже. На последнем спуске понимал и видел, что начинаю без палок работать раньше, чем ребята до меня. Лыжи сегодня сработали не так, как хотелось бы", — заявил Большунов.
В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона Большунов занимает второе место, набрав 233 очка. Он уступает только трёхкратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йохеннесу Клебо (258).
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