Двукратный победитель общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов заявил, что неудачно выступил в гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом на этапе в Лиллехаммере из-за плохих лыж. Об этом он рассказал в эфире "Матч ТВ".

"Всё складывалось неплохо. Но когда стартанул, понимал, что лыжи — не те, на которых можно выигрывать. И с каждым кругом они ехали хуже. На последнем спуске понимал и видел, что начинаю без палок работать раньше, чем ребята до меня. Лыжи сегодня сработали не так, как хотелось бы", — заявил Большунов.