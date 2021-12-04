Путин назвал программу "Единой России" просчитанной с точки зрения реализации
Российский лидер подчеркнул, что партия предложила гражданам конструктивную, созидательную и объединяющую повестку.
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Программа партии "Единая Россия" обдумана и просчитана с точки зрения реализации, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам третьего этапа XX съезда политической организации.
"Партия предложила гражданам России конструктивную, созидательную и объединяющую повестку", — сказал Путин, подчеркнув важность того, что каждый пункт "обдуман, просчитан с точки зрения реализации, исполнения в определённые, конкретные сроки".
Ранее Путин назвал "Единую Россию" мощной и надёжной политической силой. Глава государства указал, что всегда на неё рассчитывает, и отметил, что на федеральном и региональном уровнях партия способствует объединению патриотически настроенных сил.
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