Голикова и Фальков исполнят новогодние мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний"
Также к акции присоединились депутаты Госдумы. Среди желаний ребят, которые они воплотят в жизнь, — получение гаджетов и интерактивной железной дороги, а также поездки в Москву и Карелию.
Татьяна Голикова. Фото © Kremlin.ru
Вице-премьер России Татьяна Голикова и другие почётные гости международного форума гражданского участия "Мы вместе" присоединились к всероссийской акции "Ёлка желаний", участники которой исполняют новогодние мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей.
Как сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия — страна возможностей", Голикова исполнит мечту мальчика из Московской области, который хочет побывать в пожарной части. К акции присоединился и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он воплотит в жизнь желание юной петербурженки, мечтающей о поездке в Великий Устюг.
Воплотят в жизнь детские грёзы и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, депутаты Татьяна Буцкая, Дмитрий Кобылкин, Андрей Малиновский, Артём Бичаев и Евгений Нифантьев. Среди "мечт", которые они исполнят, — гаджеты, интерактивная железная дорога, а также поездки в Москву и Карелию.
Напомним, всероссийская предновогодняя акция "Ёлка желаний" стартовала 15 ноября. Ранее Лайф рассказывал, что в прошлом году, например, в Екатеринбурге 27 Дедов Морозов и Снегурочек исполнили новогодние мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний". Тогда же в "Ёлке желаний" поучаствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. А ещё мечту десятилетнего Саши из Тульской области исполнил глава государства Владимир Путин.
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