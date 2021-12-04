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Голикова и Фальков исполнят новогодние мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний"

Также к акции присоединились депутаты Госдумы. Среди желаний ребят, которые они воплотят в жизнь, — получение гаджетов и интерактивной железной дороги, а также поездки в Москву и Карелию.

4 декабря, 10:58
<p>Татьяна Голикова. Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/57563/photos/53826" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Татьяна Голикова. Фото © Kremlin.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова и другие почётные гости международного форума гражданского участия "Мы вместе" присоединились к всероссийской акции "Ёлка желаний", участники которой исполняют новогодние мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей.

Как сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия — страна возможностей", Голикова исполнит мечту мальчика из Московской области, который хочет побывать в пожарной части. К акции присоединился и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он воплотит в жизнь желание юной петербурженки, мечтающей о поездке в Великий Устюг.

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Воплотят в жизнь детские грёзы и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, депутаты Татьяна Буцкая, Дмитрий Кобылкин, Андрей Малиновский, Артём Бичаев и Евгений Нифантьев. Среди "мечт", которые они исполнят, — гаджеты, интерактивная железная дорога, а также поездки в Москву и Карелию.

Напомним, всероссийская предновогодняя акция "Ёлка желаний" стартовала 15 ноября. Ранее Лайф рассказывал, что в прошлом году, например, в Екатеринбурге 27 Дедов Морозов и Снегурочек исполнили новогодние мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний". Тогда же в "Ёлке желаний" поучаствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. А ещё мечту десятилетнего Саши из Тульской области исполнил глава государства Владимир Путин.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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