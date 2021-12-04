Голикова и Фальков исполнят новогодние мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний"

Вице-премьер России Татьяна Голикова и другие почётные гости международного форума гражданского участия "Мы вместе" присоединились к всероссийской акции "Ёлка желаний", участники которой исполняют новогодние мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей.

Как сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия — страна возможностей", Голикова исполнит мечту мальчика из Московской области, который хочет побывать в пожарной части. К акции присоединился и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он воплотит в жизнь желание юной петербурженки, мечтающей о поездке в Великий Устюг.