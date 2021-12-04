Путин: Успех "Единой России" определили не громкие лозунги

Обращение Путина к участникам ХХ съезда ЕР. Видео © LIFE

"Единая Россия" добилась успеха благодаря отношению к избирателям, а не громким лозунгам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, который в режиме видеоконференции обратился к участникам съезда партии.

"Ваш успех определили не громкие, привлекательные лозунги, за которыми зачастую нет ничего, кроме пустых, невыполнимых обещаний. У вас был другой стиль кампании, другой подход, само отношение к избирателям. Партия предложила гражданам России конструктивную, созидательную и объединяющую повестку, вышла с программой, которую начала формировать задолго до выборов. <...> Программа по праву стала называться народной, ведь она основана на идеях жителей всех регионов", — сказал Путин.

Он отметил, что "Единая Россия" достойно проявила себя в сложных условиях избирательной кампании, выдержала жёсткую, открытую борьбу и вновь доказала, что является партией-лидером. Президент также добавил, что, вероятно, избиратели оценили обновление рядов политической силы. Он напомнил, что состав фракции изменился практически наполовину. Российский лидер также отметил, что "Единая Россия" стала первой крупной политической партией, которая поддержала движение "Мы вместе".

Путин добавил, что намерение партии ежегодно отчитываться перед людьми, рассказывая об успехах и проблемных вопросах, является верным решением. Он подчеркнул, что сразу же после выборов "Единая Россия" приступила к выполнению поставленных целей. Российский лидер отметил, что "каждое слово должно становиться реальным делом", а народная программа уже реализуется, заложена в бюджет. Он поблагодарил членов партии за оперативную поддержку социальных решений.