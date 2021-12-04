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Путин договорился с президентом ЮАР об объединении усилий в борьбе с пандемией

В ходе телефонного разговора лидеры также обсудили детали подготовки к саммиту Россия — Африка, взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.

4 декабря, 10:38
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/59415/photos/57100" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма "омикрон", — говорится в релизе.

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Стороны также условились о деталях подготовки к саммиту Россия — Африка, обсудили взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.


Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. На территории РФ "омикрон" пока не выявили. Тем временем у прибывших 3 декабря из Африки россиян обнаружили ковид, однако какой именно штамм, ещё выясняется.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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