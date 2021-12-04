Путин договорился с президентом ЮАР об объединении усилий в борьбе с пандемией
В ходе телефонного разговора лидеры также обсудили детали подготовки к саммиту Россия — Африка, взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма "омикрон", — говорится в релизе.
Стороны также условились о деталях подготовки к саммиту Россия — Африка, обсудили взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. На территории РФ "омикрон" пока не выявили. Тем временем у прибывших 3 декабря из Африки россиян обнаружили ковид, однако какой именно штамм, ещё выясняется.
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