Путин договорился с президентом ЮАР об объединении усилий в борьбе с пандемией

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма "омикрон", — говорится в релизе.