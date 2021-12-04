Путин назвал "Единую Россию" мощной и надёжной политической силой
Глава государства указал, что всегда на неё рассчитывает, и отметил, что на федеральном и региональном уровнях партия способствует объединению патриотически настроенных сил.
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Президент России Владимир Путин заявил, что всегда рассчитывает на "Единую Россию" как на мощную и надёжную политическую силу.
"Всегда рассчитываю на вас, на партию "Единая Россия", как на мощную, надёжную политическую силу, на ваш профессионализм и энергию в решении масштабных задач, которые мы наметили на ближайшие годы и долгосрочную перспективу", — подчеркнул Путин, обращаясь по видеосвязи к участникам XX съезда партии.
Он также отдельно отметил консолидирующую роль ЕР как парламентской партии и добавил, что политическая сила на федеральном и региональном уровнях способствует "объединению патриотически настроенных, ответственных сил вокруг общих целей и приоритетов". Президент подчеркнул, что это крайне важно для принятия качественных законов, которые востребованы обществом.
Ранее Путин заявил, что успех "Единой России" определили не громкие лозунги. Президент отметил, что партия достойно проявила себя в сложных условиях избирательной кампании, выдержала жёсткую, открытую борьбу.
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