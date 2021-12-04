Путин назвал "Единую Россию" мощной и надёжной политической силой

Президент России Владимир Путин заявил, что всегда рассчитывает на "Единую Россию" как на мощную и надёжную политическую силу.

"Всегда рассчитываю на вас, на партию "Единая Россия", как на мощную, надёжную политическую силу, на ваш профессионализм и энергию в решении масштабных задач, которые мы наметили на ближайшие годы и долгосрочную перспективу", — подчеркнул Путин, обращаясь по видеосвязи к участникам XX съезда партии.

Он также отдельно отметил консолидирующую роль ЕР как парламентской партии и добавил, что политическая сила на федеральном и региональном уровнях способствует "объединению патриотически настроенных, ответственных сил вокруг общих целей и приоритетов". Президент подчеркнул, что это крайне важно для принятия качественных законов, которые востребованы обществом.