Медведев заявил, что единороссы работают с полной отдачей на благо людей

"Единая Россия" на протяжении 20 лет брала на себя ответственность за решение самых сложных задач, а члены партии работали с полной отдачей. Об этом заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев во время третьего этапа XX съезда политической организации. Он отметил, что в зале присутствуют многие из тех, кто стоял у истоков создания "Единой России".

"Вместе с партией вы прошли большой путь и выдержали нелёгкие испытания, брали на себя ответственность за решение самых тяжёлых, застарелых проблем, принимали решения, которые были сложными, но не сдавали своих позиций даже в крайне непростых, кризисных обстоятельствах, работали с полной отдачей, чтобы обеспечить успешное развитие нашей страны, защитить её от внутренних и внешних угроз", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что на протяжении всего этого времени единороссы делали всё, "чтобы жизнь миллионов людей стала комфортнее и благополучнее".