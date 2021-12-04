Путин попросил ЕР усилить контроль за исполнением социальных обязательств

Президент России Владимир Путин, выступая на XX съезде "Единой России", предложил партии придерживаться принципа "выполнили одну задачу — сразу же нужно ставить следующую". По мнению главы государства, это позволит народной программе не только реализовываться, но и развиваться.

"[Программа будет] обновляться, чтобы соответствовать времени и насущным запросам людей. С наиболее острыми проблемами они обращаются к вам, надеясь на отклик самой влиятельной политической силы. Ключевую роль здесь должны играть первички. На этом уровне надо развивать общественный диалог, развивать обратную связь", — сказал Путин в обращении к участникам съезда по видеосвязи.

Российский лидер также отметил, что считает правильным намерение ЕР каждый год отчитываться перед избирателями о том, что удалось сделать, и рассказывать им о проблемных вопросах.