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Путин попросил ЕР усилить контроль за исполнением социальных обязательств

Глава государства считает правильным намерение партии каждый год отчитываться перед избирателями о том, что удалось сделать, и рассказывать о проблемных вопросах.

4 декабря, 11:08

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, выступая на XX съезде "Единой России", предложил партии придерживаться принципа "выполнили одну задачу — сразу же нужно ставить следующую". По мнению главы государства, это позволит народной программе не только реализовываться, но и развиваться.

"[Программа будет] обновляться, чтобы соответствовать времени и насущным запросам людей. С наиболее острыми проблемами они обращаются к вам, надеясь на отклик самой влиятельной политической силы. Ключевую роль здесь должны играть первички. На этом уровне надо развивать общественный диалог, развивать обратную связь", — сказал Путин в обращении к участникам съезда по видеосвязи.

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Российский лидер также отметил, что считает правильным намерение ЕР каждый год отчитываться перед избирателями о том, что удалось сделать, и рассказывать им о проблемных вопросах.

Ранее Лайф рассказывал, что Дмитрий Медведев вручил партбилеты "Единой России" главам ДНР и ЛНР. В Москве проходит третий этап съезда ЕР. На нём переизберут руководящие и центральные органы партии.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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