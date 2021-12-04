Лайнер из Тель-Авива в Москву сменил курс из-за сближения с самолётом-разведчиком США

Гражданский самолёт Airbus, следовавший по маршруту Тель-Авив – Москва, был вынужден сменить курс, чтобы избежать опасного сближения с американским самолётом-разведчиком над Чёрным морем. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе.

"Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолётами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолёту снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, накануне иностранный самолёт-разведчик хаотично пересекал установленные над Чёрным морем трассы гражданской авиации и в итоге приблизился к пассажирскому самолёту. На запросы с земли судно-нарушитель не отвечало.

Напомним, что недавно российские Су-27 и Су-30 сопроводили два самолёта-разведчика США над Чёрным морем. Нарушения государственной границы РФ со стороны иностранных бортов допущено не было.