Лайнер из Тель-Авива в Москву сменил курс из-за сближения с самолётом-разведчиком США
Американское воздушное судно хаотично пересекало установленные над Чёрным морем трассы гражданской авиации и в итоге приблизилось к пассажирскому борту.
Фото © ТАСС / Srecko Niketic / PIXSELL
Гражданский самолёт Airbus, следовавший по маршруту Тель-Авив – Москва, был вынужден сменить курс, чтобы избежать опасного сближения с американским самолётом-разведчиком над Чёрным морем. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе.
"Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолётами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолёту снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, накануне иностранный самолёт-разведчик хаотично пересекал установленные над Чёрным морем трассы гражданской авиации и в итоге приблизился к пассажирскому самолёту. На запросы с земли судно-нарушитель не отвечало.
Напомним, что недавно российские Су-27 и Су-30 сопроводили два самолёта-разведчика США над Чёрным морем. Нарушения государственной границы РФ со стороны иностранных бортов допущено не было.
Ранее Йенс Столтенберг заявил о подготовке НАТО к сценарию "вторжения России" на Украину. По его словам, страны альянса активно обмениваются разведывательными данными относительно военной активности РФ, чтобы своевременно оказать политическую и техническую поддержку Киеву.
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