У здания Минобороны РФ в Москве появился памятник маршалу Василевскому. Видео © LIFE

У здания Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве появился памятник маршалу Советского Союза Александру Василевскому. В церемонии открытия участвовали министр обороны Сергей Шойгу и помощник президента РФ Владимир Мединский.

Монумент представляет собой фигуру военного в полевой форме с накинутой на плечо шинелью. Василевский сидит за рабочим столом над картами боевых действий. По задумке, скульптор хотел передать Василевского в момент очередной операции на Дальнем Востоке. Кстати, тогда за руководство советскими войсками в войне с Японией его наградили второй Звездой Героя Советского Союза.

"Вклад Василевского неоценим на всех фронтах. Неслучайно сегодня мы видим это произведение наших художников студии Грекова, за что им отдельное спасибо, в том облике и том изображении, в котором он провёл всю войну", — отметил Шойгу на церемонии открытия.

Министр подчеркнул, что многие операции под командованием Василевского заканчивались успешно. Это, по его словам, несомненно, внесло вклад в скорейшее завершение самой кровопролитной войны в истории.

Напомним, во время Великой Отечественной войны маршал Александр Василевский сыграл значимую роль в организации обороны Москвы. С 1942 года он возглавлял Генеральный штаб. Кроме того, он принял участие в разработке практически всех крупных операций, среди которых сражение под Сталинградом, Курская битва, штурм Кёнигсберга, а также война с Японией. Василевский скончался 5 декабря 1977 года.

