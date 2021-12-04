Сына бывшего главы Хабаровского края Ишаева нашли мёртвым в отеле
Как сообщают близкие умершего, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. В гостинице отказались комментировать произошедшее.
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Умер сын бывшего министра по развитию Дальнего Востока, экс-полпреда президента в ДФО и бывшего главы Хабаровского края Виктора Ишаева Дмитрий. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на источник.
"Дмитрий Ишаев только что умер в отеле. Вывозят тело", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что речь идёт о гостинице в региональной столице.
Руководство отеля отказалось от комментариев, подробности произошедшего пока не известны. Однако, как сообщает издание со ссылкой на близких умершего, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.
Ранее Лайф рассказывал, что писатель-фантаст Андрей Измайлов скончался в возрасте 68 лет. Широкую популярность он получил благодаря трилогии "Русский транзит". Также Измайлов написал авторские новеллизации двух российских кассовых фильмов — "Жмурки" и "Бой с тенью".
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