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Сына бывшего главы Хабаровского края Ишаева нашли мёртвым в отеле

Как сообщают близкие умершего, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. В гостинице отказались комментировать произошедшее.

4 декабря, 11:33

Фото © Pixabay

Умер сын бывшего министра по развитию Дальнего Востока, экс-полпреда президента в ДФО и бывшего главы Хабаровского края Виктора Ишаева Дмитрий. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на источник.

"Дмитрий Ишаев только что умер в отеле. Вывозят тело", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что речь идёт о гостинице в региональной столице.

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Руководство отеля отказалось от комментариев, подробности произошедшего пока не известны. Однако, как сообщает издание со ссылкой на близких умершего, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

Ранее Лайф рассказывал, что писатель-фантаст Андрей Измайлов скончался в возрасте 68 лет. Широкую популярность он получил благодаря трилогии "Русский транзит". Также Измайлов написал авторские новеллизации двух российских кассовых фильмов — "Жмурки" и "Бой с тенью".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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