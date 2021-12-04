Сына бывшего главы Хабаровского края Ишаева нашли мёртвым в отеле

Умер сын бывшего министра по развитию Дальнего Востока, экс-полпреда президента в ДФО и бывшего главы Хабаровского края Виктора Ишаева Дмитрий. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на источник.

"Дмитрий Ишаев только что умер в отеле. Вывозят тело", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что речь идёт о гостинице в региональной столице.

Руководство отеля отказалось от комментариев, подробности произошедшего пока не известны. Однако, как сообщает издание со ссылкой на близких умершего, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.