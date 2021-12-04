Медведев указал на важность роли "Единой России" в сохранении социальной стабильности в РФ
Партия стала проводником в жизнь курса президента России Владимира Путина, отметил председатель ЕР.
Фото © Facebook / Дмитрий Медведев
Важную роль сыграла "Единая Россия" в сохранении в стране социальной стабильности и устойчивой экономики. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании третьего этапа XX съезда ЕР.
"Партия сыграла важную роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности. Партия последовательно проводила в жизнь курс президента страны", — отметил Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев вручил партбилеты "Единой России" главам ДНР и ЛНР. В Москве проходит третий этап съезда ЕР. На нём переизберут руководящие и центральные органы партии, кроме того, утвердят планы реализации народной программы.
Комментариев: 0