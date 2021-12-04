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Медведев указал на важность роли "Единой России" в сохранении социальной стабильности в РФ

Партия стала проводником в жизнь курса президента России Владимира Путина, отметил председатель ЕР.

4 декабря, 11:22

Фото © Facebook / Дмитрий Медведев

Важную роль сыграла "Единая Россия" в сохранении в стране социальной стабильности и устойчивой экономики. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании третьего этапа XX съезда ЕР.

"Партия сыграла важную роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности. Партия последовательно проводила в жизнь курс президента страны", — отметил Медведев.

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Ранее Дмитрий Медведев вручил партбилеты "Единой России" главам ДНР и ЛНР. В Москве проходит третий этап съезда ЕР. На нём переизберут руководящие и центральные органы партии, кроме того, утвердят планы реализации народной программы.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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