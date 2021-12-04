Медведев указал на важность роли "Единой России" в сохранении социальной стабильности в РФ

Важную роль сыграла "Единая Россия" в сохранении в стране социальной стабильности и устойчивой экономики. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании третьего этапа XX съезда ЕР.

"Партия сыграла важную роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности. Партия последовательно проводила в жизнь курс президента страны", — отметил Медведев.