Путин: ЕР обладает всеми ресурсами, чтобы поддержать людей с их проблемами

У "Единой России" имеются все ресурсы, чтобы поддержать людей с возникающими у них проблемами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, который в режиме видеоконференции обратился к участникам XX съезда партии.

"С наиболее острыми, волнующими их проблемами они (люди. — Прим. Лайфа) обращаются к вам, к своим представителям во власти, надеясь на отклик и оперативную помощь самой влиятельной политической силы. Подчеркну, у вас есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении вопросов, которые они ставят", — заявил глава государства.