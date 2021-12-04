Путин: ЕР обладает всеми ресурсами, чтобы поддержать людей с их проблемами
Президент отметил, что к партии, как к самой влиятельной в стране политсиле, обращаются россияне в надежде на отклик и оперативную помощь.
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У "Единой России" имеются все ресурсы, чтобы поддержать людей с возникающими у них проблемами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, который в режиме видеоконференции обратился к участникам XX съезда партии.
"С наиболее острыми, волнующими их проблемами они (люди. — Прим. Лайфа) обращаются к вам, к своим представителям во власти, надеясь на отклик и оперативную помощь самой влиятельной политической силы. Подчеркну, у вас есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении вопросов, которые они ставят", — заявил глава государства.
Кроме того, Путин назвал программу "Единой России" просчитанной с точки зрения реализации. Российский лидер подчеркнул, что партия предложила гражданам конструктивную, созидательную и объединяющую повестку.
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