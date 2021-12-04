Волонтёры "Единой России" обеспечили питанием врачей в красных зонах

За два года работы волонтёры от партии "Единая Россия" доставили около 10 миллионов наборов горячего питания для медицинского персонала в красные зоны инфекционных больниц. Об этом сообщила пресс-служба политсилы в своём телеграм-канале.

Также людям из группы риска добровольцы привезли на дом около двух миллионов продовольственных и 2,5 миллиона лекарственных наборов. Уточняется, что сотрудники волонтёрских центров обработали почти 1,7 миллиона обращений, поступивших на горячую линию, а волонтёры-медики отработали свыше миллиона смен в поликлиниках и больницах.

"Одновременно "Единая Россия" организовала сбор средств для всех нуждающихся в виде пожертвований и членских взносов. Более 500 миллионов рублей мы направили на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Мы собрали и вручили тысячи ноутбуков и планшетов для нуждающихся школьников, которые перешли на удалёнку, — подчеркнул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

По словам лидера партии, на эти средства вдобавок были закуплены аппараты ИВЛ для больниц в отдалённых регионах, машины скорой помощи и реанимации, а также легковые автомобили для поездок врачей к пациентам.