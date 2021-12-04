Дмитрия Медведева переизбрали председателем "Единой России"
Согласно партийному уставу, срок полномочий на этой должности составляет пять лет.
Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL
XX съезд ЕР. Видео © LIFE
Участники третьего этапа XX съезда "Единой России" переизбрали Дмитрия Медведева председателем партии. Итоги голосования озвучил глава высшего совета политической организации Борис Грызлов.
"Дмитрий Анатольевич Медведев избран председателем всероссийской партии "Единая Россия", — сказал Грызлов.
Медведев в свою очередь поблагодарил собравшихся за такой выбор. Отметим, что, согласно партийному уставу, срок полномочий председателя "Единой России" составляет пять лет.
Ранее Лайф рассказывал, что Медведев указал на важность роли "Единой России" в сохранении социальной стабильности в РФ. Партия стала проводником в жизнь курса президента России Владимира Путина, отметил председатель ЕР.
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