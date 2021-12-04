Медведев призвал членов ЕР следить за выделением бюджетных средств на социальные цели

"Единая Россия" должна контролировать фактическое выделение средств на социальные цели. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе третьего этапа XX съезда политической организации.

"Парламентом принят бюджет на ближайшие три года. По инициативе партии в нём заложены средства на финансирование многих социальных проектов, которые представлены в народной программе. Партия должна контролировать, чтобы деньги — на это хочу обратить внимание — действительно фактически выделялись", — заявил Медведев.

Он добавил, что следует наблюдать также за тем, чтобы средства расходовали "строго по назначению и максимально эффективно". А результаты такого контроля теперь необходимо будет вносить ежегодно в отчёты об исполнении партийной народной программы.