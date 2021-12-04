Медведев: "Единая Россия" будет помогать всем вне зависимости от политических убеждений

"Единая Россия" будет стараться помочь каждому человеку вне зависимости от того, каких политических взглядов он придерживается. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев на третьем этапе XX съезда политической организации.

"Мы и дальше обязаны работать со всеми, кто к нам обратился. Будем стараться помочь каждому человеку вне зависимости от его политических убеждений", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что за последние пять лет было сделано многое для развития партийной системы защиты прав граждан. В частности, речь идёт об общественных приёмных председателя ЕР, работающих во всех регионах страны. Медведев отметил, что с каждым годом всё больше людей обращаются к партии за помощью. Так, с января 2017 по ноябрь 2021 года поступило более шести миллионов подобных сообщений.

"Это внушительная цифра. Но мы не просто консультируем людей, самое главное, что мы стараемся реально помочь им в решении этой проблемы", — подчеркнул председатель партии.

Медведев напомнил, что приёмные продолжали работать и в период пандемии, принимая граждан дистанционно и действуя как площадка для волонтёров. При этом добавил, что во время избирательной кампании "Единая Россия" пригласила к участию добровольцев, что позволило по-новому посмотреть на многие аспекты в работе и стать ближе к гражданам, лучше понимать их запросы.