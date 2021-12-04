Медведев заявил, что Россия смогла избежать сверхтяжёлых последствий пандемии ковида

России удалось избежать сверхтяжёлых последствий мировой пандемии коронавируса, из-за которой появилось большое количество трудностей. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на третьем этапе XX съезда партии.

"Практически во всех странах мира последствия пандемии вызвали резкое падение уровня жизни, рост инфляции, пробуксовку работы системы здравоохранения. В нашей стране удалось избежать сверхтяжёлых последствий, хотя трудностей очень много", — сказал Медведев.

Он отметил, что, в частности, государство оперативно помогло гражданам и пострадавшим отраслям, обеспечив бесперебойную работу ключевых предприятий и служб.

Медведев добавил, что в последние два года мир живёт в новой реальности, а коронавирус "драматически изменил всю среду обитания". При этом председатель ЕР подчеркнул, что CoViD-19 является не единственной проблемой. По его словам, сейчас в мире наблюдается "резкое усиление сразу самых различных вызовов, которые представляют всё большую угрозу человечеству".