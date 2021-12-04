Медведев: К концу 2024 года в России появится около 1300 школ

В России к концу 2024 года появится не менее 1300 школ для более чем миллиона учащихся. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на пленарном заседании третьего этапа XX съезда партии.

Он также добавил, что в настоящий момент в числе приоритетов — полное устранение очередей в детские сады, создание условий для обучения детей и укрепления их здоровья. В этой связи в стране с 2016 года организовано более 480 тысяч новых мест для дошкольников.

"Это позволило сказать, что мы практически задачу [ликвидации] очередей решили, построено около трёх тысяч новых детских садов", — указал Медведев.