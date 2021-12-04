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Регион
Опубликовано 4 декабря 2021, 15:20

На съезде "Единой России" обновили состав партийной комиссии по этике

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В неё вошло 11 человек. Напомним, что основная их задача — следить за соблюдением членами ЕР этических норм, которые закреплены в уставе политсилы.

Съезд "Единой России" 4 декабря в Москве обновил состав комиссии по этике. Её председателем осталась первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова. Также свои места сохранили заместитель Терешковой и ответственный секретарь комиссии — Василий Пискарёв и Евгений Ревенко соответственно.

Как сообщается в телеграм-канале партии, в состав комиссии вошли первый зампред Госдумы Александр Жуков, депутат гордумы Красноярска Наталья Каптелинина, сенаторы Александр Карелин и Галина Карелова, а также актёр Владимир Машков, телеведущая Арина Шарапова, зампред думского комитета по просвещению Нурбаганд Нурбагандов и зампред комитета Думы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов.

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Напомним, что основная задача этой комиссии — следить за соблюдением однопартийцами этических норм, которые закреплены в уставе ЕР.

Ранее съезд партии переизбрал Дмитрия Медведева на пост председателя "Единой России". Согласно уставу политсилы, срок полномочий на этой должности составляет пять лет.


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