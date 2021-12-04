На съезде "Единой России" обновили состав партийной комиссии по этике
В неё вошли 11 человек. Напомним, что основная их задача — следить за соблюдением членами ЕР этических норм, которые закреплены в уставе политсилы.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Съезд "Единой России" 4 декабря в Москве обновил состав комиссии по этике. Её председателем осталась первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова. Также свои места сохранили заместитель Терешковой и ответственный секретарь комиссии — Василий Пискарёв и Евгений Ревенко соответственно.
Как сообщается в телеграм-канале партии, в состав комиссии вошли первый зампред Госдумы Александр Жуков, депутат гордумы Красноярска Наталья Каптелинина, сенаторы Александр Карелин и Галина Карелова, а также актёр Владимир Машков, телеведущая Арина Шарапова, зампред думского комитета по просвещению Нурбаганд Нурбагандов и зампред комитета Думы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов.
Напомним, что основная задача этой комиссии — следить за соблюдением однопартийцами этических норм, которые закреплены в уставе ЕР.
Ранее съезд партии переизбрал Дмитрия Медведева на пост председателя "Единой России". Согласно уставу политсилы, срок полномочий на этой должности составляет пять лет.
Комментариев: 0