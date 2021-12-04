НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сборная России по теннису впервые за 14 лет вышла в финал Кубка Дэвиса

В решающем противостоянии соперником наших спортсменов будет команда Хорватии.

4 декабря, 14:54
<p>Теннисист Даниил Медведев. Фото © Davis Cup</p>

Теннисист Даниил Медведев. Фото © Davis Cup

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вывел сборную России по теннису в финал Кубка Дэвиса. Соревнования проходят в Мадриде.

Медведев победил немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался один час шесть минут. За это время россиянин исполнил семь эйсов и реализовал два брейк-пойнта из пяти, не отдав сопернику ни одной своей подачи.

Таким образом, Медведев принёс нашей команде второе очко, и этого хватило для итоговой победы в полуфинале над Германией. Ранее Андрей Рублёв разгромил Доминика Кёпфера (6:4, 6:0).

Сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса впервые с 2007 года. Тогда Дмитрий Турсунов, Михаил Южный, Игорь Андреев и Николай Давыденко уступили американцам, за которых выступали Энди Роддик, Джеймс Блейк, Боб и Майк Брайаны.

В воскресном финале россияне сыграют со сборной Хорватии, одолевшей сборную Сербии. В случае победы наши теннисисты станут трёхкратными обладателями Кубка Дэвиса. Команда выигрывала трофей в 2002 и 2006 годах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1