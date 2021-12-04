Сборная России по теннису впервые за 14 лет вышла в финал Кубка Дэвиса

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вывел сборную России по теннису в финал Кубка Дэвиса. Соревнования проходят в Мадриде.

Медведев победил немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался один час шесть минут. За это время россиянин исполнил семь эйсов и реализовал два брейк-пойнта из пяти, не отдав сопернику ни одной своей подачи.

Таким образом, Медведев принёс нашей команде второе очко, и этого хватило для итоговой победы в полуфинале над Германией. Ранее Андрей Рублёв разгромил Доминика Кёпфера (6:4, 6:0).

Сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса впервые с 2007 года. Тогда Дмитрий Турсунов, Михаил Южный, Игорь Андреев и Николай Давыденко уступили американцам, за которых выступали Энди Роддик, Джеймс Блейк, Боб и Майк Брайаны.