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Рублёв вывел сборную России вперёд в полуфинале Кубка Дэвиса

Позднее запланирована встреча Даниила Медведева и Яна-Леннарда Штруффа.

4 декабря, 13:26
<p>Теннисист Андрей Рублёв. Фото © Davis Cup</p>

Теннисист Андрей Рублёв. Фото © Davis Cup

Российский теннисист Андрей Рублёв вывел нашу сборную вперёд в матче с командой Германии в полуфинале Кубка Дэвиса. Игра прошла в Мадриде.

Рублёв победил Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 6:0. Матч продолжался всего 50 минут. За это время россиянин, являющийся пятой ракеткой мира, исполнил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх, не отдав сопернику ни одной своей подачи.

Сразу после этого матча в рамках противостояния сборных России и Германии Даниил Медведев сыграет с Яном-Леннардом Штруффом. Также запланирован парный матч, в котором Рублёв и Аслан Карацев встретятся с Кевином Кравицем и Тимом Пютцем.

Накануне определился первый финалист Кубка Дэвиса. Им стала сборная Хорватии, со счётом 2:1 одолевшая сербов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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