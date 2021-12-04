Рублёв вывел сборную России вперёд в полуфинале Кубка Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублёв вывел нашу сборную вперёд в матче с командой Германии в полуфинале Кубка Дэвиса. Игра прошла в Мадриде.

Рублёв победил Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 6:0. Матч продолжался всего 50 минут. За это время россиянин, являющийся пятой ракеткой мира, исполнил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх, не отдав сопернику ни одной своей подачи.

Сразу после этого матча в рамках противостояния сборных России и Германии Даниил Медведев сыграет с Яном-Леннардом Штруффом. Также запланирован парный матч, в котором Рублёв и Аслан Карацев встретятся с Кевином Кравицем и Тимом Пютцем.