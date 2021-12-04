В доме под Берлином жестоко убили семью из пяти человек

Полиция Германии обнаружила тела пяти человек в жилом доме в городе Кёнигс-Вустерхаузен, федеральная земля Бранденбург, к югу от Берлина. Об этом сообщил в субботу немецкий телеканал NTV.

"Мы исходим из того, что речь идёт об убийстве", — отметили в полиции и уточнили, что в середине дня в правоохранительные органы позвонил некий человек, который счёл странным, что жильцов долгое время не видно.

По словам местного прокурора, погибли двое взрослых и трое детей, отмечает издание Bild. На телах жертв — огнестрельные и ножевые ранения.