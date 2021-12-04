В доме под Берлином жестоко убили семью из пяти человек
По словам местного прокурора, погибли двое взрослых и трое детей. На телах жертв найдены огнестрельные и ножевые ранения.
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Полиция Германии обнаружила тела пяти человек в жилом доме в городе Кёнигс-Вустерхаузен, федеральная земля Бранденбург, к югу от Берлина. Об этом сообщил в субботу немецкий телеканал NTV.
"Мы исходим из того, что речь идёт об убийстве", — отметили в полиции и уточнили, что в середине дня в правоохранительные органы позвонил некий человек, который счёл странным, что жильцов долгое время не видно.
По словам местного прокурора, погибли двое взрослых и трое детей, отмечает издание Bild. На телах жертв — огнестрельные и ножевые ранения.
Ранее Лайф сообщал, что тела женщины и её пятилетней дочери были найдены в Красноярске. По предварительным данным, ребёнка задушили. Следователи отрабатывают несколько версий случившегося.
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