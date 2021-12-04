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В доме под Берлином жестоко убили семью из пяти человек

По словам местного прокурора, погибли двое взрослых и трое детей. На телах жертв найдены огнестрельные и ножевые ранения.

4 декабря, 15:02
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Полиция Германии обнаружила тела пяти человек в жилом доме в городе Кёнигс-Вустерхаузен, федеральная земля Бранденбург, к югу от Берлина. Об этом сообщил в субботу немецкий телеканал NTV.

"Мы исходим из того, что речь идёт об убийстве", — отметили в полиции и уточнили, что в середине дня в правоохранительные органы позвонил некий человек, который счёл странным, что жильцов долгое время не видно.

По словам местного прокурора, погибли двое взрослых и трое детей, отмечает издание Bild. На телах жертв — огнестрельные и ножевые ранения.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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