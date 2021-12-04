Двое рабочих скончались после утечки кислорода на предприятии в Иркутской области

Двое рабочих, которые пострадали при воспламенении кислорода во время испытания трубопровода на целлюлозно-бумажном комбинате в Иркутской области, погибли. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

Напомним, утечка кислорода с локальным возгоранием произошла на предприятии "Илим" в Усть-Илимске 24 ноября. В результате пять рабочих получили ожоги различной степени. Двое из них поступили в реанимацию с ожогами 50 и 80% тела, трое — в хирургическое отделение городской больницы. На самом предприятии никаких повреждений не было выявлено, оно продолжило работу в штатном режиме.