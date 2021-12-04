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Двое рабочих скончались после утечки кислорода на предприятии в Иркутской области

Уточняется, что пострадавшие умерли в больнице. Всего в результате происшествия было госпитализировано пять человек.

4 декабря, 14:53

Фото © Facebook / АО "Группа "Илим"

Двое рабочих, которые пострадали при воспламенении кислорода во время испытания трубопровода на целлюлозно-бумажном комбинате в Иркутской области, погибли. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

"Двое из пяти пострадавших умерли в больнице", — говорится в сообщении.

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Напомним, утечка кислорода с локальным возгоранием произошла на предприятии "Илим" в Усть-Илимске 24 ноября. В результате пять рабочих получили ожоги различной степени. Двое из них поступили в реанимацию с ожогами 50 и 80% тела, трое — в хирургическое отделение городской больницы. На самом предприятии никаких повреждений не было выявлено, оно продолжило работу в штатном режиме.

А ранее Лайф рассказывал о взрыве газа в частном доме в Махачкале в здании на проспекте Амет-Хана Султана. В результате происшествия погиб один человек, пострадало четверо. После происшествия на месте работали спасатели, разбирая завалы, так как под ними могли находиться люди.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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