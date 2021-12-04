В Красноярском крае бензовоз опрокинулся и загорелся

Полыхающий под Красноярском бензовоз. Видео © ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае на трассе опрокинулся и загорелся бензовоз, водитель успел покинуть кабину, движение на трассе перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Всё произошло на 10-м километре автодороги "Глубокий обход Красноярска" в 15:40 мск.

"В момент происшествия водитель покинул кабину автомобиля и серьёзных травм не получил. Движение на данном участке дороги перекрыто", — говорится в релизе.

В 20:11 по местному времени (16:11 мск) пожар был потушен на площади 14 квадратных метров.