В Красноярском крае бензовоз опрокинулся и загорелся
Пожар ликвидирован, однако движение по трассе до сих пор перекрыто. Водителей просят заранее планировать маршрут.
Скриншот видео © ГУ МВД по Красноярскому краю
Полыхающий под Красноярском бензовоз. Видео © ГУ МВД по Красноярскому краю
В Красноярском крае на трассе опрокинулся и загорелся бензовоз, водитель успел покинуть кабину, движение на трассе перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Всё произошло на 10-м километре автодороги "Глубокий обход Красноярска" в 15:40 мск.
"В момент происшествия водитель покинул кабину автомобиля и серьёзных травм не получил. Движение на данном участке дороги перекрыто", — говорится в релизе.
В 20:11 по местному времени (16:11 мск) пожар был потушен на площади 14 квадратных метров.
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