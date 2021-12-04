Президиум генсовета ЕР избрал шестерых заместителей Турчака
Кроме того, Александр Сидякин стал руководителем Центрального исполкома "Единой России".
Фото © ТАСС / Сергей Портер
Президиум генерального совета "Единой России" избрал шестерых заместителей секретаря генсовета партии на XX съезде 4 декабря в Москве. Об этом сказано в релизе на официальном сайте политсилы.
В их число вошли руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, вице-спикер Думы, глава комиссии ЕР по защите материнства, детства и поддержки семьи Анна Кузнецова, референт Управления Президента РФ по общественным связям и коммуникациям Дарья Лантратова, сенатор Сергей Перминов, зампред аппарата правительства Александр Грибов.
Ещё одним заместителем секретаря генсовета партии стал Александр Сидякин, он также назначен руководителем Центрального исполкома ЕР.
Генсовет — постоянно действующий руководящий коллегиальный орган, в него входит до 170 членов партии. Его ротация должна составлять не менее 15%. Члены генсовета избираются съездом путём тайного голосования.
Ранее на этом же съезде Дмитрий Медведев заявил, что "Единая Россия" будет помогать всем вне зависимости от политических убеждений. Председатель ЕР отметил, что за последние пять лет было сделано много для развития партийной системы защиты прав граждан.
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