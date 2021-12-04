Президиум генсовета ЕР избрал шестерых заместителей Турчака

Президиум генерального совета "Единой России" избрал шестерых заместителей секретаря генсовета партии на XX съезде 4 декабря в Москве. Об этом сказано в релизе на официальном сайте политсилы.

В их число вошли руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, вице-спикер Думы, глава комиссии ЕР по защите материнства, детства и поддержки семьи Анна Кузнецова, референт Управления Президента РФ по общественным связям и коммуникациям Дарья Лантратова, сенатор Сергей Перминов, зампред аппарата правительства Александр Грибов.

Ещё одним заместителем секретаря генсовета партии стал Александр Сидякин, он также назначен руководителем Центрального исполкома ЕР.

Генсовет — постоянно действующий руководящий коллегиальный орган, в него входит до 170 членов партии. Его ротация должна составлять не менее 15%. Члены генсовета избираются съездом путём тайного голосования.