Андрей Турчак единогласно переизбран секретарём генсовета "Единой России"
Решение приняли в рамках XX съезда ЕР в Москве. Турчак занимает этот пост с 2017 года.
Фото © ТАСС / Светлана Шенкель / POOL
"Единая Россия" единогласно переизбрала первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака на должность секретаря генсовета партии в ходе тайного голосования на XX съезде политсилы 4 декабря в Москве. Об этом говорится в релизе на официальном сайте ЕР.
"Мы прошли через достаточное количество испытаний, несколько электоральных циклов, президентскую кампанию, голосование по поправкам в конституцию, выборы в Госдуму VIII созыва. Каждый из вас эффективно и честно отработал на своём месте. Обещаю также честно отработать этот пятилетний срок. Уверен, вместе у нас получится реализовать задачи, которые перед нами поставили президент и избиратели", — прокомментировал своё переназначение Турчак.
Генсовет — постоянно действующий руководящий коллегиальный орган. В него входит до 170 членов партии. Ротация должна составлять не менее 15%. Члены генсовета избираются съездом путём тайного голосования. Турчак возглавляет его с 2017 года.
Ранее на этом же съезде Дмитрий Медведев заявил, что "Единая Россия" будет помогать всем вне зависимости от политических убеждений. Председатель ЕР отметил, что за последние пять лет было сделано много для развития партийной системы защиты прав граждан.
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