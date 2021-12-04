Андрей Турчак единогласно переизбран секретарём генсовета "Единой России"

"Единая Россия" единогласно переизбрала первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака на должность секретаря генсовета партии в ходе тайного голосования на XX съезде политсилы 4 декабря в Москве. Об этом говорится в релизе на официальном сайте ЕР.

"Мы прошли через достаточное количество испытаний, несколько электоральных циклов, президентскую кампанию, голосование по поправкам в конституцию, выборы в Госдуму VIII созыва. Каждый из вас эффективно и честно отработал на своём месте. Обещаю также честно отработать этот пятилетний срок. Уверен, вместе у нас получится реализовать задачи, которые перед нами поставили президент и избиратели", — прокомментировал своё переназначение Турчак.

Генсовет — постоянно действующий руководящий коллегиальный орган. В него входит до 170 членов партии. Ротация должна составлять не менее 15%. Члены генсовета избираются съездом путём тайного голосования. Турчак возглавляет его с 2017 года.