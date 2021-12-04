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"Трактор" нанёс поражение "Спартаку" в матче КХЛ

В составе уральцев по шайбе забросили Томаш Гика, Алексей Бывальцев, Виталий Абрамов и Теему Пулккинен.

4 декабря, 13:55
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

Челябинский "Трактор" на своём льду победил московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе уральцев по шайбе забросили Томаш Гика, Алексей Бывальцев, Виталий Абрамов и Теему Пулккинен. У красно-белых единственный гол на последних минутах забил Эмиль Петтерссон.

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"Трактор" набрал 55 очков, сохранив второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Спартак" с 39 баллами идёт восьмым на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Трактор" — "Спартак" — 4:1

Шайбы: Гика 1' (1:0), Бывальцев 29' (2:0), Абрамов 52' (3:0), Пулккинен 55' (4:0), Петтерссон 59' (4:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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