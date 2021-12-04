"Трактор" нанёс поражение "Спартаку" в матче КХЛ
В составе уральцев по шайбе забросили Томаш Гика, Алексей Бывальцев, Виталий Абрамов и Теему Пулккинен.
Фото © ХК "Спартак"
Челябинский "Трактор" на своём льду победил московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе уральцев по шайбе забросили Томаш Гика, Алексей Бывальцев, Виталий Абрамов и Теему Пулккинен. У красно-белых единственный гол на последних минутах забил Эмиль Петтерссон.
"Трактор" набрал 55 очков, сохранив второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Спартак" с 39 баллами идёт восьмым на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Трактор" — "Спартак" — 4:1
Шайбы: Гика 1' (1:0), Бывальцев 29' (2:0), Абрамов 52' (3:0), Пулккинен 55' (4:0), Петтерссон 59' (4:1)
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