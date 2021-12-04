"Трактор" нанёс поражение "Спартаку" в матче КХЛ

Челябинский "Трактор" на своём льду победил московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе уральцев по шайбе забросили Томаш Гика, Алексей Бывальцев, Виталий Абрамов и Теему Пулккинен. У красно-белых единственный гол на последних минутах забил Эмиль Петтерссон.

"Трактор" набрал 55 очков, сохранив второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Спартак" с 39 баллами идёт восьмым на Западе.