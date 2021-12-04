ЦСКА вырвал победу у "Крыльев Советов" в матче чемпионата России

Столичный ЦСКА на выезде победил самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на "Солидарность-арене" завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч красно-синие забили на 75-й минуте. Для норвежского полузащитника армейцев Эмиля Бохинена гол стал первым в РПЛ.

Эджуке включил третью космическую, накрутил всю Самару и точно навесил. Бохинен завершил уже в пустые 👏🏻 pic.twitter.com/cMVw49aNT6 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 4, 2021

В ходе матча трибуны покинули фанатские сектора обеих команд. Болельщики ушли со стадиона в первом тайме. Они протестуют против массовых задержаний армейских поклонников футбола после игры предыдущего тура в Москве.

ЦСКА набрал 27 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с 24 баллами идут на восьмой позиции.