ЦСКА вырвал победу у "Крыльев Советов" в матче чемпионата России
Свой первый гол в РПЛ забил норвежский полузащитник армейцев Эмиль Бохинен.
Фото © ПФК ЦСКА
Столичный ЦСКА на выезде победил самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на "Солидарность-арене" завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч красно-синие забили на 75-й минуте. Для норвежского полузащитника армейцев Эмиля Бохинена гол стал первым в РПЛ.
Эджуке включил третью космическую, накрутил всю Самару и точно навесил. Бохинен завершил уже в пустые 👏🏻 pic.twitter.com/cMVw49aNT6— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 4, 2021
В ходе матча трибуны покинули фанатские сектора обеих команд. Болельщики ушли со стадиона в первом тайме. Они протестуют против массовых задержаний армейских поклонников футбола после игры предыдущего тура в Москве.
ЦСКА набрал 27 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с 24 баллами идут на восьмой позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 17-й тур
"Крылья Советов" — ЦСКА — 0:1
Гол: Бохинен 75' (0:1)
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