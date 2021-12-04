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ЦСКА вырвал победу у "Крыльев Советов" в матче чемпионата России

Свой первый гол в РПЛ забил норвежский полузащитник армейцев Эмиль Бохинен.

4 декабря, 12:54
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Столичный ЦСКА на выезде победил самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на "Солидарность-арене" завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч красно-синие забили на 75-й минуте. Для норвежского полузащитника армейцев Эмиля Бохинена гол стал первым в РПЛ.

В ходе матча трибуны покинули фанатские сектора обеих команд. Болельщики ушли со стадиона в первом тайме. Они протестуют против массовых задержаний армейских поклонников футбола после игры предыдущего тура в Москве.

ЦСКА набрал 27 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с 24 баллами идут на восьмой позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 17-й тур

"Крылья Советов" — ЦСКА — 0:1

Гол: Бохинен 75' (0:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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