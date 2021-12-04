Биатлонистка Нигматуллина отыграла 12 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира
Победу в гонке одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.
Ульяна Нигматуллина. Фото © ТАСС / Maxim Thore / Bildbyran via ZUMA Press
Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина заняла 17-е место в гонке преследования на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.
Спортсменка, до лета нынешнего года выступавшая под девичьей фамилией Кайшева, стартовала 29-й и по ходу десятикилометровой дистанции смогла отыграть 12 позиций. На четырёх огневых рубежах она допустила лишь один промах.
На финише Нигматуллина уступила победительнице гонки Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии 1 минуту 43,4 секунды. В тройку призёрок также попали две француженки — Анаис Бескон и Анаис Шевалье-Буше. Их отставание составило 4,8 и 7,0 секунды соответственно.
Помимо Нигматуллиной в гонке преследования приняли участие ещё четыре российские биатлонистки. Светлана Миронова (+2.22,9) заняла 24-е место, Кристина Резцова (+2.55,2) стала 31-й, Ирина Казакевич (+3.01,9) — 32-я, Лариса Куклина (+3.33,2) — 36-я.
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