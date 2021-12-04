Биатлонистка Нигматуллина отыграла 12 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина заняла 17-е место в гонке преследования на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Спортсменка, до лета нынешнего года выступавшая под девичьей фамилией Кайшева, стартовала 29-й и по ходу десятикилометровой дистанции смогла отыграть 12 позиций. На четырёх огневых рубежах она допустила лишь один промах.

На финише Нигматуллина уступила победительнице гонки Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии 1 минуту 43,4 секунды. В тройку призёрок также попали две француженки — Анаис Бескон и Анаис Шевалье-Буше. Их отставание составило 4,8 и 7,0 секунды соответственно.